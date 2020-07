Coronavirus Covid-19: “on line” una serie di video sulla Catalogna “raccontata agli italiani”

Si chiama “la Catalogna raccontata agli italiani”, ed è un progetto della Delegazione in Italia della Generalitat della Catalogna elaborato in questo periodo successivo all’emergenza Covid 19 per promuovere la cultura, le tradizioni e le peculiarità catalane. Si tratta di brevi videoclip pubblicate sul canale Youtube e sui propri social con cui personaggi italiani e catalani in pochi minuti illustrano un aspetto specifico della letteratura, del teatro, delle istituzioni, della storia catalani. L’ultimo video, in particolare, vede come protagonista il procuratore generale dell’Ordine Cistercense, padre Lluc Torcal, che presenta il meraviglioso monastero di Santa Maria di Poblet, con immagini riprese da un drone. Il monastero di Santa Maria di Poblet è uno dei più importanti complessi monastici d’Europa. Nella chiesa del complesso si trovano le tombe di otto sovrani della corona di Catalogna e d’Aragona e di sei regine consorti. Il luogo è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1991.