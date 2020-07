Acli: Bologna, il 22 luglio la presentazione del progetto “Borse Sport”

L’Unione Sportiva Acli e le Acli di Bologna hanno permesso a tante famiglie di far praticare uno sport ai propri figli, gratuitamente, attraverso il progetto “Borse Sport”. La presentazione dei numeri e delle testimonianze legate a “Borse Sport” si svolgerà nel corso di una conferenza stampa prevista per mercoledì 22 luglio, alle 12, nella sede provinciale delle Acli di Bologna, in via delle Lame, 116. Parteciperanno anche l’assessore allo Sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore, e il presidente dell’Unione Sportiva Acli nazionale, Damiano Lembo. Modera Filippo Diaco, presidente provinciale delle Acli di Bologna e membro di Presidenza dell’Unione Sportiva Acli nazionale.