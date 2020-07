Parlamento Ue: convocata sessione straordinaria il 23 luglio “per una valutazione iniziale” sui risultati del Consiglio europeo

Raggiunto l’accordo tra i leader europei su quadro finanziario pluriennale e Recovery plan la parola torna al Parlamento europeo che dovrà dare il proprio consenso sul pacchetto votato. E così, senza indugiare, il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, ha annunciato che gli eurodeputati si riuniranno in “sessione plenaria straordinaria” già questo giovedì 23 luglio “per una valutazione iniziale sulle conclusioni del Consiglio europeo”. Per preparar la sessione, il presidente Sassoli incontrerà già domani i leader dei gruppi politici che siedono in emiciclo e poi riferirà alla stampa. “Il Parlamento comincerà i negoziati con il Consiglio per migliorare gli strumenti del piano”, anticipa Duch, “soprattutto quelli legati al bilancio pluriennale” che deve necessariamente ottenere il consenso del Parlamento per essere validato.