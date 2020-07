Welfare: De Palo (Forum) su sito Mcl, serve “un nuovo Piano Marshall per la famiglia”

“Le somme del Recovery Fund devono essere investite anche in un nuovo Piano Marshall per i figli, la natalità, i genitori”: così Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, in un suo contributo originale per il sito del Movimento Cristiano Lavoratori.

Si tratta del primo di una serie di interventi da parte di esponenti di spicco del mondo cattolico che saranno ospitati sul sito di Mcl, nell’intento di “alimentare un dialogo fra le associazioni di comune ispirazione, chiamate sempre più a “fare rete” di fronte alle grandi questioni del nostro tempo”.