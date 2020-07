Spiritualità: Famiglia Vincenziana, domani on line incontro di preghiera mondiale “per i tanti bisogni del mondo di oggi”

La Famiglia Vincenziana si riunisce on line per pregare per i tanti bisogni del mondo di oggi, con una speciale attenzione per i poveri, attraverso Facebook Live. Si tratta di un incontro di preghiera mondiale a cui la Famiglia Vincenziana invita a partecipare tutto il mondo. L’incontro si terrà domani, domenica 12 luglio, alle 15 (ora di New York), al-le 21 (ora di Madrid, Roma o Parigi).

L’incontro sarà trasmesso sul canale Facebook di OzanamTv.

La Famiglia Vincenziana si unirà in preghiera, guidata da molti superiori dei vari rami che la compongono, per chiedere a Dio di inviare il suo Spirito a rinnovare questa terra ferita dalle pandemie, dall’egoismo, dal razzismo e da tanti altri gravi problemi che affliggono soprattutto i poveri, “nostri padroni e signori”.