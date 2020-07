Diocesi: Vittorio Veneto, il 15 luglio al via a Oderzo la rassegna “Cultura, bellezza e comunità”

Sarà inaugurata, mercoledì 15 luglio, alle 20.30, dal direttore del settimanale diocesano L’Azione, don Alessio Magoga, la rassegna “Cultura, bellezza e comunità, per stare bene insieme”, a Oderzo, con la presentazione del nuovo libro di Marco Zabotti “Le cose nuove. Rinascere più forti, sulle orme del Toniolo”, in uscita per i tipi de La Piave Editore.

L’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, in collaborazione con la parrocchia di Oderzo e con il patrocinio del Comune, promuove nel cortile della canonica presso il duomo un ciclo di tre appuntamenti culturali (15, 22 e 29 luglio), per offrire momenti di incontro, di conoscenza e di riflessione condivisa, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e distanziamento. All’incontro sul libro di Zabotti, seguiranno altri due momenti: il 22 luglio sarà la volta del volume “Venezia nell’agro opitergino” di Cristina Vendrame, mentre il 29 verrà presentato il libro di Vito Marcuzzo “Guido, un figlio del Ventennio”.

“Ci è sembrato importante offrire un segnale di vitalità e di offerta culturale estiva nella nostra città, per tutto il nostro territorio – spiega la coordinatrice dell’iniziativa Maria Teresa Tolotto, responsabile dell’archivio e del museo della parrocchia del duomo, componente della commissione scientifica del Beato Toniolo – e per questo abbiamo pensato a tre mercoledì sera consecutivi del mese di luglio, con l’idea di mettere al centro dell’attenzione proprio tre libri diversi che possono suscitare l’attenzione e l’interesse di un vasto pubblico”.