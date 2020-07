Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 13.303 positivi, 67 in cura presso le terapie intensive. Da ieri 7 nuovi deceduti

In Italia ci sono attualmente 13.303 positivi per Covid-19, con un calo di 125 unità. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 242.827, con un incremento nelle ultime 24 ore di 188. Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19 diffusi oggi e pubblicati sul sito web del ministero della Salute.

Tra gli attualmente positivi, 67 sono in cura presso le terapie intensive, con un incremento di due rispetto a ieri; 826 sono ricoverati con sintomi, 18 in meno nelle ultime 24 ore; 12.410 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi, con un decremento di 109 rispetto a ieri.

Il totale dei deceduti è pari a 34.945, con un aumento di 7 rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono complessivamente 194.579, con un aumento di 306 rispetto a ieri. L’incremento nelle ultime 24 ore dei tamponi effettuati è pari a 45.931.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 8.212 in Lombardia, 1.119 in Emilia-Romagna, 1.069 in Piemonte, 915 nel Lazio, 398 in Veneto, 330 in Toscana, 253 in Liguria, 242 in Campania, 169 nelle Marche, 147 in Abruzzo, 123 in Sicilia, 82 nella Provincia autonoma di Bolzano, 79 in Friuli Venezia Giulia, 71 in Puglia, 29 in Calabria, 28 nella Provincia autonoma di Trento, 12 in Molise, 9 in Sardegna, 8 in Umbria, 5 in Basilicata e 3 in Valle d’Aosta.