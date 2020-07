San Benedetto: don Barrios Prieto (Comece) al Sir, “dignità della persona e comunità, pilastri dell’Unione europea da riscoprire oggi”

Don Manuel Barrios Prieto (Photo SIR/Comece)

“Celebriamo oggi la festa di San Benedetto, patrono d’Europa. Come ha detto Papa Francesco nel suo discorso nell’evento (Re)thinking Europe”, organizzato dalla Comece e celebrato in Vaticano nel 2017, “questo santo ha proposto un modo radicalmente nuovo di vedere l’essere umano, espresso con il concetto di persona, creata a immagine di Dio”. Don Manuel Barrios Prieto, segretario generale della Comece, Commissione degli episcopati dell’Unione europea, commenta per il Sir la festa di san Benedetto, uno dei sei patroni d’Europa. “La dignità della persona umana, insieme alla realtà dell’essere uniti in una comunità, vissuta nei monasteri fondati da San Benedetto che furono la culla della cultura europea, sono i pilastri dell’Unione europea, pilastri che dobbiamo riscoprire ancora oggi”.