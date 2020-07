Cinema: Acec-SdC, il 16 luglio si presenta “Oltre la notte”. Un progetto su come “La perdita e il lutto” sono stati affrontati dalla settima arte

Verrà presentato giovedì 16 luglio “Oltre la notte – La perdita e il lutto nel cinema”, un progetto realizzato dall’Acec-SdC (Associazione cattolica esercenti cinema) in collaborazione con la rivista di cultura cinematografica Filmcronache. “Il progetto – spiega una nota – nasce dalla drammatica esperienza vissuta a causa del Covid-19 e nella consapevolezza che il cinema possa essere veicolo per l’elaborazione del lutto e la presa di coscienza della perdita, attraverso la visione di film, lo studio e l’approfondimento di autori storici e registi contemporanei”.

La presentazione si svolgerà a partire dalle 10.30 via Zoom Meeting. Moderati da Cinzia Masòtina, interverranno Francesco Giraldo, segretario generale dell’Acec, Tiziana Vox, lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi, professore ordinario alla Sapienza Università di Roma, Paolo Perrone, direttore di Filmcronache, Arianna Prevedello, scrittrice e critico cinematografico, Anna Maria Pasetti, critica cinematografica, Francesco Crispino, film maker e critico cinematografico. Saranno presenti registi e autori, tra i quali Francesco Amato, che ha diretto “18 regali”.

Sono diversi i registi – da Bergman a Malick, da Moretti a Kiarostami, da Bellocchio a Làszlò Nemes – che “hanno affrontato in maniera profonda il tema della morte e che verranno trattati all’interno dell’iniziativa con la pubblicazione di saggi, schede di approfondimento, webinar e videorecensioni a partire da metà luglio fino al prossimo autunno”. Nei prossimi mesi le Sale della Comunità proporranno una corposa rassegna sul tema.