Rai Due: Sulla via di Damasco, domani Claudia Koll racconta la sua seconda vita

A “Sulla via di Damasco” Claudia Koll racconta la sua seconda vita. Un passato in un film discutibile, la vita e un successo che non bastano, poi la scelta di Dio e dei poveri. Al microfono della conduttrice Eva Crosetta, domenica 12 luglio, alle 9.15, su Rai Due, l’itinerario di conversione dell’attrice romana, con le sue scoperte, gli incontri, i viaggi in Africa, fino all’esperienza di Medjugorje. All’interno del programma di Vito Sidoti, anche le voci di chi ha incontrato la carità concreta della sua associazione “Le opere del padre”, un balsamo di misericordia che allevia molte ferite di persone in stato di bisogno. A seguire, la storia di rinascita di un altro attore, Fabio Ferrari, “Chicco” dei “Ragazzi della Terza C”, la serie tv di fine anni ’80: dal vuoto della tossicodipendenza alla scoperta del valore dell’amore. In chiusura, la vita parallela di Ciro, gravemente malato, conquistato dalle parole e dagli occhi dell’attrice protagonista della puntata: un incontro che segnerà l’inizio del loro cammino di fede.