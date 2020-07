Diocesi: Gaeta, porte aperte nelle chiese del centro storico, con percorsi fra cultura e spiritualità

“Porte aperte al patrimonio della basilica” è lo slogan di un progetto promosso dalla parrocchia Maria Santissima Assunta in cielo, basilica cattedrale di Gaeta (Lt), che nel periodo estivo apre le porte dei suoi luoghi storici con eventi culturali e visite guidate per persone del luogo e turisti in visita nella città sul litorale meridionale del Lazio. “Per il mese di luglio, c’è la possibilità di visitare la cattedrale, il tempio di San Francesco, la chiesa di San Giovanni a Mare, la chiesa del Rosario, la Terra Santa di San Domenico e anche il santuario della SS.ma Annunziata con la cappella d’oro, nel rispetto della normativa anti contagio Covid-19 – si legge in una nota diffusa dalla parrocchia del duomo di Gaeta –. Per chi volesse iniziare il fine settimana con una immersione nei luoghi d’arte, alcuni siti il venerdì resteranno aperti fino alle 21. L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio di Gaeta medievale, grazie anche alla collaborazione con l’Ipab SS. Annunziata e con la Confraternita del SS. Rosario”. Intanto, oggi alle 20, il tempio di San Francesco ospita un evento dal titolo “Valde locum hund dilexit Franciscus”, per il ciclo di incontri “Cathedralis Ars. Curiosando”. “Per la partecipazione, attese le attuali disposizioni per il distanziamento e per evitare assembramenti nei luoghi chiusi, è richiesta la prenotazione a mezzo mail all’indirizzo: ars@cattedralegaeta.it”, spiegano ancora dalla parrocchia del duomo. Mercoledì 15 luglio alle 19, invece, nella chiesa di San Giovanni a Mare è previsto un percorso tra fede, storia e arte dal titolo “Chiese del centro storico”.