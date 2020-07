Diocesi: Molfetta, il progetto per potenziare il Museo inserito da Regione Puglia tra quelli finanziabili

Tra i 48 progetti finanziabili dalla Regione Puglia, dei quali è on line la graduatoria dei soggetti ammissibili al bando per la valorizzazione e la fruizione dei beni ecclesiastici, vi è anche quello presentato dalla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi finanziabile con 1 milione di euro. Si tratta – informa la diocesi – di un intervento di ristrutturazione, restauro, recupero funzionale e allestimento di laboratori finalizzati alla valorizzazione e fruizione di porzione di immobile appartenente al Seminario vescovile di Molfetta che andrà a potenziare l’offerta culturale del Museo diocesano di Molfetta. Un nuovo orizzonte si apre, dunque, per il Museo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi che aveva inteso avviare la progettazione per la candidatura con un incontro pubblico il 18 giugno 2019, a 10 anni esatti dalla data di presentazione della conclusione dei lavori effettuati sugli ambienti sinora fruibili. “Noi come ente ecclesiastico siamo, come tanti altri, semplici custodi di beni… universali”, ha commentato il vescovo, mons. Domenico Cornacchia, esprimendo gratitudine alle istituzioni per l’attenzione mostrata alla proposta diocesana. Se un patrimonio vissuto si degrada meno, ha affermato l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, ,estione e valorizzazione dei beni culturali, Loredana Capone, “assolve alla funzione di creare capitale culturale, promuovere inclusione, integrazione, valorizzazione. E questo vale per le biblioteche, i teatri, i musei, i cinema e vale anche per i beni ecclesiastici che, con le competenze e i talenti di tanti giovani professionisti del settore, possono arricchire la conoscenza e la consapevolezza di cittadini e turisti visitatori!”.