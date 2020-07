Coronavirus Covid-19: “Bergamo Festival Fare la Pace”, domani Andrea Riccardi interviene su “Chiesa e pandemia”

Domani, domenica 12 luglio, nella giornata conclusiva del “Bergamo Festival Fare la Pace”, il festival internazionale di cultura promosso dalla diocesi di Bergamo, alle 17.30, Andrea Riccardi, storico e accademico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, tratterà il tema “Dove va la Chiesa. Come la pandemia ha fatto ripensare il rapporto con le comunità e il ruolo della religione”, intervistano Nando Pagnoncelli, presidente e amministratore delegato di Ipsos Italia, e don Giuliano Zanchi, teologo e presidente del Comitato Scientifico di Bergamo Festival Fare la Pace.

Nei difficili mesi dell’emergenza sanitaria la Chiesa si è trovata all’improvviso privata del suo elemento fondamentale: l’altro e in particolare l’altro come comunità. “Le chiese non sono solo ‘assembramento’ a rischio – ha affermato Andrea Riccardi – ma anche un luogo dello spirito: una risorsa in tempi difficili, che suscita speranza, consola e ricorda che non ci si salva da soli”.

Alle 21 spazio alla scienza con Telmo Pievani, filosofo, in dialogo con Corrado Benigni, presidente di Bergamo Festival Fare la Pace, sul tema: “La natura come bene comune: il nesso ecologico delle pandemie”. Partendo dal suo ultimo libro, “La Terra dopo di noi”, Pievani offrirà una riflessione per capire come l’uomo non sia indispensabile per la biosfera e proprio per questo abbia avuto una preziosa occasione di vivere in essa. La sua analisi ruoterà intorno al concetto di umiltà evoluzionistica e di ecologia profonda, con aggiornamenti su quanto successo in questi mesi.