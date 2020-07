Coronavirus Covid-19: San Camillo de Lellis, le speranze degli infermieri dopo l’emergenza in un documentario in onda su Telepace

Un documentario sul lavoro degli infermieri e sull’attualità della figura di San Camillo de Lellis, il patrono universale dei malati, degli operatori sanitari e degli ospedali che la Chiesa ricorda il 14 luglio di ogni anno. S’intitola “Vite in gioco. Il ruolo di San Camillo de Lellis” ed è una produzione firmata da Telepace in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione della Provincia Siculo-Napoletana dei Religiosi Camilliani. L’emittente televisiva di ispirazione cattolica trasmetterà il documentario il 13 luglio, alle 20.30 e alle 23.05, e il 14 luglio, alle 13.30 e alle 18.40 (canale 73 del digitale terrestre nella zona di Roma; canale 515 della piattaforma Sky; canale 815 della piattaforma Satellitare gratuita Tivùsat). Al centro ci sono le testimonianze di diversi infermieri dell’ospedale Vannini di Roma impegnati in prima linea nell’emergenza Covid-19.

Il loro racconto verte sul futuro della professione e sulla vocazione alla base di questa missione che garantisce non soltanto cura, ma anche amore e tenerezza. “Anche senza saperlo – affermano i religiosi camilliani nel documentario – tutti gli operatori sanitari testimoniano la regola di San Camillo”. Tra aneddoti sulla biografia del santo e riflessioni di carattere spirituale, grazie anche all’intervento di alcuni cappellani dell’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, il percorso affronta inoltre la venerazione di questa figura soprattutto nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma, dove sono custodite alcune reliquie di san Camillo.