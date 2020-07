Coronavirus Covid-19: Polizia di Stato, a Roma un concerto per le vittime della pandemia e il personale sanitario

(foto Polizia di Stato)

Si svolgerà questa sera alle ore 20,30, in piazza del Viminale a Roma, il concerto organizzato dalla Polizia di Stato per onorare la memoria degli italiani morti a causa della pandemia di coronavirus Covid-19 e ringraziare il personale sanitario che ha operato durante l’emergenza sanitaria. Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sul canale Youtube e sul sito www.poliziadistato.it e vedrà la partecipazione della banda musicale della Polizia di Stato, oltre che del cantautore Claudio Baglioni e del sassofonista Stefano Di Battista.