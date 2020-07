Unione europea: Partenariato orientale, vertice il 2 e il 3 luglio. “L’impegno dei giovani, esplorare il presente e navigare nel futuro”

È tempo di vertice sul coinvolgimento dei giovani per il partenariato orientale, che quest’anno si svolgerà in forma virtuale, il 2 e il 3 luglio. Saranno 400 i partecipanti, giovani leader e operatori della regione, che si confronteranno con i leader politici dell’Ue alla luce del tema “L’impegno dei giovani nel partenariato orientale: esplorare il presente e navigare nel futuro!”. “Responsabilizzare i giovani della regione è e rimarrà una priorità per l’Ue: investire nella gioventù è sempre il miglior investimento”, ha commentato il commissario per il vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi, annunciando il lancio di “un new deal per i giovani” che cercherà di collaborare “con i governi per garantire le competenze di cui il mercato del lavoro ha bisogno”. Così, ha aggiunto Várhelyi, “si renderanno i giovani competitivi a livello globale e si consentirà loro di trovare posti di lavoro di alta qualità anche a livello regionale”. Ci saranno lavori di gruppo, presentazioni, webinar e tavole rotonde in cui parteciperanno giovani di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldavia e Ucraina, su questioni che vanno dall’istruzione all’imprenditorialità, dalla comunicazione alla disinformazione, dai programmi Ue per i giovani, al coinvolgimento della società civile nel contesto del partenariato orientale. Sarà possibile seguire interamente i lavori in streaming sulla pagina Facebook dell’evento.