Diocesi: Cefalù, pubblicato il bando per l’affidamento della casa di riposo di Gratteri

Pubblicato sul sito della Fondazione Laboratorio della Speranza il bando per la concessione della gestione della casa di riposo “Benedetta la Martina sotto la protezione di San Giacomo Apostolo” che ha sede a Gratteri. Già lo scorso aprile una commissione esaminatrice ha preso in considerazione le oltre 200 domande di partecipazione inviate al Laboratorio della Speranza da tutto il territorio madonita in risposta al bando di selezione pubblica per l’individuazione di operatori qualificati per la gestione della stessa casa di riposo di Gratteri. Adesso la Curia di Cefalù offre una nuova occasione, specificando che al bando possono partecipare tutte le ditte e tutte le cooperative sociali che operano nei comuni del territorio della diocesi. Le istanze di partecipazione da parte di chi ne ha i requisiti potranno essere presentate entro e non oltre venerdì 31 luglio 2020, alle 13, presso la sede della Fondazione. La convenzione proposta per la gestione della struttura indica che è “destinata a casa di riposo per anziani e persone non autosufficienti”.