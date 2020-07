Migranti: Mediterranea, sbarcati 43 migranti salvati dalla Mare Jonio

I 43 migranti salvati lunedì dalla nave Mare Jonio nel Mediterraneo centrale sono sbarcati questa mattina ad Augusta, in provincia di Siracusa. Si tratta del porto di sbarco assegnato ieri sera dal Centro di coordinamento del soccorso marittimo Mrcc di Roma. I 43 naufraghi sono in buone condizioni di salute e verranno trasferiti in una struttura di accoglienza. Sono tutti dotati dei dispositivi di protezione previsti per il contrasto al Covid-19. Durante l’ottava missione di Mediterranea erano stati salvati altri 67 naufraghi, sbarcati nel porto di Pozzallo lo scorso 20 giugno.