Diocesi: Bologna, stasera a Galeazza S. Messa in memoria del beato Ferdinando Baccilieri

Oggi, mercoledì 1° luglio alle ore 20.30 a Galeazza Pepoli di Crevalcore, don Massimo Ruggiano, vicario episcopale per la Carità dell’arcidiocesi di Bologna, presiederà la S. Messa in occasione della memoria liturgica del beato Ferdinando Maria Baccilieri. La celebrazione, che avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale, si svolgerà all’aperto presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria.

“Sarà una festa molto sentita e significativa, per ricordare ed attualizzare le virtù, la fedeltà, la dedizione di un parroco che per 41 anni ha profuso energie, tempo e cuore per questa piccola parrocchia – afferma suor Maria Donatella Nertempi, priora vicariale della Congregazione delle Serve di Maria di Galeazza, fondata dal beato – trasformandola in una comunità ricca di associazioni, ministeri e vocazioni come la nascita della nostra Congregazione”.

La S. Messa sarà trasmessa in streaming sui canali YouTube e Facebook di “12Porte” e sul sito www.chiesadibologna.it.