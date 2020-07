Coronavirus Covid-19: Niger, il contingente italiano in missione dona 40mila mascherine all’Assemblea nazionale

(Foto: Aeronautica Militare)

Prosegue l’impegno del contingente italiano del Misin, Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger, nel contrastare e prevenire il diffondersi del coronavirus Covid-19, per questo motivo sono state consegnate lunedì scorso all’Assemblea nazionale del Niger, secondo organo istituzionale del Paese, 40mila mascherine. È stato proprio il comandante della missione, il generale di Brigata aerea Marco Lant, a consegnare il materiale nelle mani di Idi Souley, quarto vice presidente dell’Assemblea e presidente del gruppo di amicizia italo-nigerino, che ha ringraziato la Misin e l’Italia per la vicinanza dimostrata durante i difficili mesi di emergenza epidemiologica. Come si legge sul sito dell’Aeronautica militare, il generale Lant ha assicurato la continuità delle attività di donazione anche nel prossimo futuro, in un’ottica di rafforzamento delle capacità nigerine di prevenzione e trattamento del virus. La missione Misin in Niger, con area geografica di intervento allargata anche a Mauritania, Nigeria e Benin, è stata autorizzata dal Governo al fine di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, nell’ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell’area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel: Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso. La Missione in Niger prevede uno sviluppo progressivo con un impiego fino a un massimo di 290 militari, 160 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei.