Solidarietà: Guidonia, domani si presenta il laboratorio “Papa Francesco” per la trasformazione di frutta e verdura recuperate

Domani, giovedì 2 luglio, alle ore 11, presso il welcome center del Centro agroalimentare di Roma (area mercato), in via Tenuta del Cavaliere 1, a Guidonia, si terrà la presentazione del laboratorio “Papa Francesco” per la trasformazione della frutta e della verdura recuperate, che verrà gestito dall’Isola Solidale e dai detenuti all’interno del Car.

Per tale occasione verranno assegnati anche i premi “Isola Solidale per il sociale 2020” a enti, associazioni e società che si sono distinte in attività di solidarietà durante il blocco dovuto al Covid 19.

Tra queste il Centro agroalimentare di Roma, le Acli di Roma e provincia, l’associazione Medicina Solidale, la Fondazione Campagna amica della Coldiretti.