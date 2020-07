Coronavirus Covid-19: WeCa, online focus sull’edizione speciale 2020 del Meeting di Rimini

Diciassettesimo e penultimo appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus per i tutorial WeCa, ogni mercoledì in onda su Facebook, Youtube, sul proprio sito e in televisione sui canali del circuito Corallo Sat. Il tutorial di oggi, mercoledì 1° luglio, è intitolato: “Dopo la pandemia…e il Meeting di Rimini?” e vedrà la partecipazione di Emmanuele Forlani, direttore Fondazione Meeting per l’Amicizia tra i popoli.

In compagnia del presidente WeCa Fabio Bolzetta, uno sguardo alla prossima edizione del Meeting per l’Amicizia tra i popoli di Rimini, in programma dal 18 al 23 agosto nella città romagnola. Una “special edition” della principale manifestazione estiva di cultura, incontri e spettacoli che ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus e che punterà dunque su una formula “blended” tra appuntamenti in presenza contingentati, trasmissioni in streaming ed eventi disseminati in altre città. “Nel mese di marzo – racconta il direttore Emmanuele Forlani – ci siamo trovati di fronte ad un bivio, se rimandare come hanno fatto tante altre manifestazioni o se fare il Meeting. Abbiamo deciso senza indugio di andare avanti nelle forme che potevano essere consentite, nella consapevolezza che c’è bisogno di dare un giudizio su quale sarà la ripartenza e qual è la speranza. Il Meeting vuole dare così un contributo a un momento cruciale”.

Il tema, selezionato al termine dell’edizione 2019, è “Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime”. I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.