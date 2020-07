Infrastrutture: Cartello sociale Agrigento, chiede incontro con Anas e sindaci per interventi su ponti e strade

In vista della riapertura del ponte Petrusa, prevista per i prossimi giorni, il Cartello sociale della provincia di Agrigento si è riunito per fare il punto della situazione in merito agli interventi sulle infrastrutture viarie del territorio. E ha chiesto al prefetto di Agrigento e al viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, la convocazione di un incontro allargato ai rappresentanti dell’Anas, ai sindaci e al commissario del Consorzio provinciale dei comuni agrigentini in modo da rivedere il cronoprogramma degli impegni assunti prima del lockdown.

In attesa che venga stabilito luogo e data dell’incontro, il Cartello “conferma la sua fiducia nell’operato del viceministro e gli dà atto dell’impegno profuso per mantenere le scadenze fissate sulle opere da realizzare”. “Nello stesso tempo viene dato atto all’onorevole Cancelleri di avere cercato di recuperare i ritardi che il lockdown ha determinato sulla tabella di marcia”.