Ragazzi: Fondazione Missio, “Il Ponte d’Oro” invita i più piccoli a compiere “un viaggio in Africa”

“Il Congo racconta…” è il titolo del numero estivo de “Il Ponte d’Oro”, rivista per ragazzi edita dalla Fondazione Missio. In quest’estate sui generis, dopo la conclusione della scuola a distanza e con i centri estivi in formato ridotto, le pagine del mensile missionario invitano i più piccoli a compiere un viaggio in Africa lasciandosi accompagnare dai racconti tradizionali. In poche righe, vicende della savana, che vedono come protagonisti uomini, donne ed animali, insegnano ciò che è importante per vivere in comunità. Una lezione che vale a tutte le latitudini, perché generosità, ospitalità, lealtà sono indispensabili in qualunque villaggio, città, Paese o continente ci si trovi a vivere. Tra le tante rubriche che educano alla mondialità in chiave missionaria, l’editoriale – scritto dal nuovo direttore responsabile Gianni Borsa – presenta la figura di san Kizito, giovanissimo martire ugandese: con il suo esempio “ci ricorda che essere amici di Gesù ci dà forza, coraggio e ci rende liberi dal male e gioiosi testimoni del Vangelo nella vita di ogni giorno”. Da segnalare anche la proposta di alcune attività da svolgere nei pomeriggi estivi, come la creazione di una maschera di cartapesta, la costruzione di un tamburo e di un bongo, la realizzazione di un batik. I fumetti presentano la figura di san Camillo de Lellis, servitore di Dio tra i malati, mentre due pagine intitolate “Mai più!” sono dedicate all’attualità della minaccia nucleare, dopo 75 anni dallo scoppio delle bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki nell’agosto 1945.