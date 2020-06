The Economy of Francesco: domani seminario on line con il fisico Capra, il 18 giugno con Carlo Petrini di Slow Food

Continua le serie “Economy of Francesco On-life seminars: moving towards a post-Covid better world”, promossa dal comitato scientifico “The Economy of Francesco” e trasmessa in diretta streaming sui canali social dell’evento internazionale. Il ciclo di seminari, afferma il direttore responsabile della comunicazione di Economy of Francesco, padre Enzo Fortunato, “mette in dialogo i giovani economisti e imprenditori del mondo con alcune personalità di fama internazionale impegnate sul fronte dell’economia, dello sviluppo, del lavoro, della finanza e dell’ambiente. I prossimi appuntamenti saranno con il fisico e teorico dei sistemi, Fritjof Capra, e il fondatore del movimento internazionale Slow Food, Carlo Petrini. Domani, 12 giugno, alle 18 quinto appuntamento dal titolo “Una visione sistemica della vita” con il fisico e teorico dei sistemi Fritjof Capra, co-fondatore e direttore del Center for Ecoliteracy di Berkeley, in California. Il suo campo di ricerca si estende dai fondamenti della fisica teorica alle implicazioni socio-filosofiche della scienza moderna. Il 18 giugno alle 17 sarà la volta di Carlo Petrini, fondatore del movimento internazionale Slow Food, fra i keynote speakers dell’evento Economy of Francesco. Gastronomo e scrittore, Petrini dialogherà con i giovani in un webinar dal titolo “Per una nuova economia di relazione: il ruolo del cibo”. Gli eventi saranno visibili sul canale YouTube “The Economy of Francesco”. Per maggiori informazioni e per seguire eventi in streaming: www.francescoeconomy.org.