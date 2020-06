Diocesi: Senigallia, riapre ai visitatori Palazzo Mastai-Casa museo Pio IX

Tornano nuovamente le visite in una delle residenze museali più antiche delle Marche: riapre a Senigallia “Palazzo Mastai – Casa Museo Pio IX”. Superata la chiusura forzata per l’emergenza sanitaria da Covid-19, turisti e residenti potranno tornare a percorrere le sale di uno dei musei più antichi delle Marche, aperto al pubblico nella residenza dei Mastai Ferretti sin dal 1892. Visite guidate, ingressi contingentati, uso delle mascherine, distanze interpersonali e altri accorgimenti legati alla sicurezza sono alcune delle indicazioni che dovranno seguire i visitatori, accolti come sempre dal personale del Palazzo. Fino al 31 agosto, la dimora storica di origine cinquecentesca, posta nel cuore di Senigallia alle spalle del Municipio, sarà aperta al mattino dalle 9 alle 12, mentre, nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, in tutti i giorni feriali. Confermato l’ingresso gratuito nella grande casa museo in cui nacque Pio IX, il 13 maggio 1792.