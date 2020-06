Diocesi: Bolzano-Bressanone, on line “Ricaricarsi”, pagina con proposte di spiritualità

È on line “Ricaricarsi”, panoramica delle offerte di spiritualità per giovani e adulti proposte dalla diocesi di Bolzano-Bressanone. Alla pagina web costantemente aggiornata possono essere consultate tutte le offerte di esercizi spirituali in corso o programmate. Gli organizzatori possono inserire da subito le loro proposte tramite il modulo on line. La nuova pagina web vuole raccogliere le diverse proposte di spiritualità, di ritiri spirituali e quanto altro rivolte a persone singole o a gruppi: è l’obiettivo del direttore dell’Ufficio pastorale diocesano Reinhard Demetz e di Walter Visintainer, decano di Laives e incaricato diocesano di esercizi spirituali e spiritualità, promotori della nuova versione di “Ricaricarsi”. La nuova pagina web non solo riporta tutte le offerte del momento, ma queste possono essere aggiornate costantemente dagli organizzatori con l’inserimento di nuovi corsi, giornate di ritiro e offerte di spiritualità: è sufficiente compilare il modulo on line disponibile per ogni manifestazione. Le proposte vengono vagliate da don Visintainer prima del via libera che garantisce un’adeguata qualità.