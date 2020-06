Pellegrinaggi: Macerata-Loreto, due studenti consegneranno alla Madonna nella Santa Casa le preghiere ricevute

Si svolgerà in forma inedita il 42° Pellegrinaggio Macerata-Loreto, il prossimo 13 giugno, alle 21, a Loreto. Il gesto sarà preceduto dalla benedizione e accensione della Fiaccola della Pace da parte del vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, presso la basilica della Misericordia di Macerata, alle 18 dello stesso giorno. Subito dopo la Fiaccola raggiungerà Loreto dove, alle 21, nella Piazza della Madonna, avrà inizio la prima parte del gesto del Pellegrinaggio con preghiere, canti, letture. L’invito di mons. Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano-Matelica, ad attraversare la Porta Santa del Giubileo Lauretano darà inizio alla seconda parte del gesto con la consegna della Croce del Pellegrinaggio. Questo momento, scandito dalla lettura di brani del Vangelo, da canti, dalla recita del Rosario e dalla lettura di alcune intenzioni di preghiera, culminerà nella benedizione eucaristica. Il gesto proseguirà nella Santa Casa dove, dopo la recita delle Litanie lauretane, due studenti, a nome di tutti, consegneranno ai piedi della Madonna le preghiere pervenute. Il pellegrinaggio si concluderà con il saluto e la benedizione di mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto. Dal momento che è impossibile ritrovarsi fisicamente, saranno disponibili diverse dirette: a Macerata, l’accensione della Fiaccola, alle 18 su EmmeTV Macerata (canale 89) e su Radio Nuova in Blu Macerata, frequenze 90.0 e 96.9; a Loreto, dalle 21 alle 22.15 su Tv2000 (canale 28) e in streaming, su Telepace e sui siti del santuario e del pellegrinaggio. L’accesso alla piazza del santuario e alla basilica non sarà possibile a causa dell’emergenza sanitaria in corso.