Corpus Domini: Gerusalemme, questa mattina celebrazione di mons. Pizzaballa al Santo Sepolcro

Celebrazione questa mattina alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme per la solennità del Corpus Domini. Nel rispetto delle restrizioni anti Covid-19, un piccolo gruppo di fedeli, riferisce il Patriarcato latino di Gerusalemme, si è radunato presso la basilica per partecipare alle Lodi e alla messa presiedute dall’arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme. Con lui sull’altare mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, vicario patriarcale di Gerusalemme e Palestina, mons. Kamal Bathish, vescovo emerito, e molti sacerdoti della diocesi e delle comunità religiose. Nell’omelia mons. Pizzaballa ha richiamato il senso della morte connaturata alla vita dell’uomo, destinata a finire. “La vita di Gesù non conosce morte. Essa si nutre del rapporto con il Padre. Di conseguenza – ha rimarcato l’arcivescovo – dobbiamo avere una relazione con il Padre per continuare a nutrire la nostra vita”. La messa si è conclusa con la tradizionale processione attorno all’edicola e l’ingresso di mons. Pizzaballa nel Sepolcro per venerarlo.