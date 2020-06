Corpus Domini: Savona, veglia della Pastorale giovanile nella chiesa di San Raffaele e on line

La festa del Corpus Domini per la diocesi di Savona-Noli sarà caratterizzata da una veglia un po’ particolare promossa dalla Pastorale giovanile, ma rivolta a tutti. L’appuntamento “Pane dei pellegrini, pane dei figli” è per domenica 14 giugno, dalle 21 alle 23.30, nella chiesa di san Raffaele al Porto, nella Darsena di Savona: la preghiera prolungata, davanti al Santissimo Sacramento, sarà introdotta dal vescovo Calogero Marino e potrà essere seguita anche da casa in diretta, sul canale YouTube della diocesi. “Purtroppo la chiesa può ospitare fino a 30 persone, quindi saremo in pochi ‘dal vivo’, ma potrete pregare con noi a distanza scaricando il libretto della veglia che entro venerdì sarà caricato sul sito www.pastoralegiovanile.sv.it – spiega don Andrea Camoirano, direttore della Pastorale giovanole diocesana e segretario del vescovo -; rimaniamo allora in comunione di preghiera, vicini e lontani, in cammino verso l’unità che ci dona l’Eucaristia!”.