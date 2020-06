Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Conte convoca gli Stati generali ma l’opposizione dice no. Borsa, Asia in profondo rosso per timori legati a Covid-19

Governo. Conte convoca gli Stati generali ma l’opposizione declina l’invito

Si inizia sabato con la videopresenza dei vertici delle istituzioni europee, dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen a quello dell’Europarlamento David Sassoli. Ma Lega, Fdi e Fi hanno declinato l’invito del presidente del Consiglio e non andranno agli Stati generali di Villa Pamphili, considerati dai tre leader Salvini, Meloni e Berlusconi uno “show”, una “passerella” a uso e consumo del premier Conte. Uno strappo forte, la prima mina sulla kermesse pensata da Palazzo Chigi per preparare il piano su cui canalizzare i contributi del Recovery fund europeo. Le ultime ore sono state segnate da un grande lavoro di diplomazia per sanare i contrasti politici interni. Conte ha completato il “giro dei ministri” ieri, oggi vedrà i gruppi parlamentari di maggioranza. Matteo Salvini e Giorgia Meloni reputano però la sede di Villa Pamphili “non istituzionale” e respingono l’invito. “Si convinceranno che Villa Pamphili è una sede istituzionale”, ribatte il premier.

Migranti. Naufragio Tunisia, almeno 34 morti

A ieri sera erano 34 i cadaveri ripescati dalla marina tunisina a Kraten al largo delle isole Kerkennah, vittime del naufragio di un barcone con 53 migranti subsahariani a bordo, partito da Sfax nella notte tra il 4 ed il 5 giugno e diretto verso le coste italiane. Lo rende noto il sito informativo “Tunisie numerique” precisando che i corpi rinvenuti appartengono a 22 donne, 9 uomini, 3 bambini, di vari Paesi dell’Africa sub-sahariana e un tunisino originario di Sfax, che sarebbe stato al timone del peschereccio affondato. Unità della Marina militare e della Guardia costiera con l’ausilio dei sommozzatori delle forze armate e della protezione civile sono ancora al lavoro nel tratto di mare interessato dal naufragio alla ricerca di altri dispersi.

Economia. Ocse, Pil dell’Italia giù del 14% in caso di nuova ondata del virus

Il Pil dell’Italia potrebbe crollare del 14% nel 2020 prima di risalire del 5,3% nel 2021 nel caso in cui ci dovesse essere una seconda ondata di virus. Se si riuscirà invece a scongiurare il ritorno del nemico invisibile, il Pil dovrebbe calare dell’11,3% nel 2020 e risalire del 7,7% nel 2021: è quanto si legge nella scheda dedicata all’Italia delle Prospettive economiche dell’Ocse. “Al di là dei rischi di breve termine legati alla crisi pandemica, il principale rischio riguarda la forza e la durata della ripresa. Il settore del turismo in Italia è particolarmente vulnerabile ad una crisi prolungata dello scenario cosiddetto a ‘doppio impatto’”, si legge nella scheda relativa all’Italia redatta appunto dall’Ocse sulle Prospettive economiche.

Economia. Borsa, Asia in profondo rosso per timori legati a Covid-19

Borsa asiatiche in profondo rosso per il timore di una seconda ondata di coronavirus dopo che negli Usa i casi di positività hanno superato quota due milioni e l’avanzata dell’epidemia in America Latina preoccupa profondamente l’Oms. Tokyo ha perso il 2,8%, Sydney il 3% e Seul l’1,4% mentre, sul finale di seduta, Hong Kong cede il 2%, Shanghai e Shenzhen l’1% Male anche i future europei, con Milano giù del 2,2%, Francoforte del 2,1% e Londra dell’1,8%. A Wall Street, quelli sull’S&P perdono l’1,4%.

Caso Regeni. Conte riferirà in Commissione d’inchiesta “appena possibile”

“Ho urgenza di riferire, riferirò appena possibile” in commissione d’inchiesta sul caso Regeni. Lo dice il premier Giuseppe Conte fuori da Palazzo Chigi a proposito della vicenda del giovane ricercatore ucciso in Egitto. “Resta ferma la nostra incessante richiesta di progressi significativi nelle indagini sul caso del barbaro omicidio di Giulio Regeni. Il governo e le istituzioni italiane continuano ad esigere la verità dalle autorità egiziane attraverso una reale, fattiva ed efficace cooperazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rispondendo a un’interrogazione alla Camera.