Diocesi: Rieti, sfogliabili on line i mosaici degli studenti partecipanti al contest de “La Valle del Primo Presepe”

Cinquantasei opere per un libretto in formato digitale. È l’esito finale dei lavori che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso “La scuola e il presepe”, competizione artistica rivolta agli studenti di ogni ordine e grado nell’ambito della scorsa edizione della “Valle del Primo Presepe”. La pubblicazione, rende noto l’edizione on line del settimanale diocesano Frontiera, è stata diffusa in occasione della chiusura dell’anno scolastico, ed è sfogliabile on line sul sito valledelprimopresepe.it. Le cinquantasei opere in concorso, realizzate con la tecnica del mosaico-collage, erano state esposte al pubblico per l’intera durata dell’evento a Rieti, presso la chiesa di San Domenico. A partire dal 14 giugno, verranno anche riproposte sulla pagina Facebook della Valle del Primo Presepe ogni domenica, martedì e venerdì pomeriggio. “La Valle del Primo Presepe” è un progetto che raccoglie un complesso di iniziative articolate tra Greccio, luogo del primo Presepio della cristianità, e Rieti, tutte volte al recupero del significato originario e originale dell’intuizione di Francesco di Assisi. Insieme ai presepi, il percorso permette di riscoprire, tesori di spiritualità, arte e architettura come il Palazzo Papale di Rieti, l’attigua Cattedrale e le grandi chiese degli ordini mendicanti.