Sanità privata: Aris e Aiop, siglata intesa con sindacati per rinnovo contratto nazionale personale non medico

Revocato lo sciopero del personale non medico delle strutture Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) e Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) indetto per il prossimo 18 giugno. Le parti si sono accordate sul testo definitivo per rinnovo del contratto di lavoro nazionale della sanità privata che riguarda circa 100mila lavoratori. Novità su ferie, formazione, malattia, orari di lavoro. Di soddisfazione per il “giusto riconoscimento per il lavoro dei nostri collaboratori” parla padre Virginio Bebber, presidente Aris, commentando il raggiungimento dell’intesa tra Aris, Aiop e organizzazioni sindacali, Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, sul testo finale del nuovo Ccnl del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn. “Per noi Aris– aggiunge – la soddisfazione è poi, in un certo senso, doppia per essere riusciti a rispondere alle preoccupazioni che la Conferenza episcopale italiana ci aveva spesso manifestato attraverso l’Ufficio per la pastorale della salute”.

“Come abbiamo, sempre sostenuto, il rinnovo del Ccnl del personale non medico delle nostre strutture rappresenta una priorità assoluta. La pre-intesa – dichiara con p. Bebber, anche la presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini –, conferma l’attenzione sulla centralità delle lavoratrici e dei lavoratori delle nostre aziende e il tema dell’equità salariale. Elementi imprescindibili per lo sviluppo sostenibile di un sistema di welfare, in linea con le esigenze dei lavoratori e la crescita delle aziende”. “L’attesa ora – conclude Bebber – è rivolta alle competenti autorità statali e regionali perché facciano la loro parte, come ci hanno del resto assicurato”.