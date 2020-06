Coronavirus Covid-19: estate, vacanze sicure alle strutture ricettive della diocesi di Padova

Vacanze sicure alla casa vacanze Lo Scoiattolo di Asiago (Vi) e al Park Hotel Des Dolomites di Borca di Cadore (Bl), strutture ricettive della diocesi di Padova (la prima gestita da Opera Nostra Signora di Lourdes e la seconda da Hub srl), pronte a partire con la stagione estiva. Due occasioni per una vacanza in montagna sull’Altopiano di Asiago o tra le cime del Pelmo e dell’Antelao nel Cadore.

Il primo a riaprire le porte ai villeggianti e appassionati di montagna sarà il Park Hotel Des Dolomites di Borca di Cadore (Bl): dal 25 giugno fino ai primi di settembre sarà possibile soggiornare in sicurezza e tranquillità. Sul parco privato del Park Hotel Des Dolomites che si estende su una superficie di 90mila metri quadrati, sorge “Il regno di Thor” e anche per la prossima estate sarà possibile “incontrare” falchi e gufi… Si colloca geograficamente ai confini del parco naturale delle dolomiti bellunesi ed è lambito dal torrente Boite.

Ambienti sanificati, procedure di sicurezza e prevenzione aggiornate con le disposizioni dovute all’emergenza Covid-19, prezzi bloccati per tutta l’estate e personale adeguatamente formato garantiranno una vacanza serena agli ospiti dopo questi mesi di preoccupazioni, fatiche e lockdown. Sessanta stanze e 120 posti letto, ambienti ampi che permettono un distanziamento corretto. All’utente si chiederà, com’è necessario in questo tempo, di attenersi al rispetto delle disposizioni di sicurezza e di assicurare il distanziamento sociale. Sono assicurati anche, per chi lo desidera, la messa quotidiana nella cappella della struttura e gli spettacoli di falconeria nei mesi estivi.

Sabato 11 luglio riapre invece la casa vacanze di Asiago “Lo Scoiattolo”, situata a circa un km dal centro di Asiago (10 minuti a piedi); la struttura è circondata da un grande parco alberato di 40mila metri quadrati. L’Altopiano offre la possibilità di effettuare escursioni lungo percorsi di ogni livello di difficoltà. Luogo ideale per il soggiorno di persone anziane, per cui sono assicurate, tra l’altro, la presenza settimanale del medico, l’attività ginnica (quest’anno all’aperto), un’alimentazione adeguata e l’accompagnamento spirituale con la messa quotidiana. I posti letto disponibili sono 200 in 90 stanze, ma anche in questo caso vige la regola di persone sole o dello stesso nucleo familiare, utilizzo della mascherina e distanziamento sociale. Assicurata l’igienizzazione degli ambienti e il personale adeguatamente formato. Naturalmente sarà seguito il protocollo per garantire la sicurezza di tutti. Prezzi bloccati anche allo Scoiattolo.

Le prenotazioni sono già aperte sia via internet che telefonicamente e sui siti internet delle due strutture una pagina è dedicata proprio alla vacanza sicura in tempo di Covid-19.