Corpus Domini: Bologna, il card. Zuppi celebra stasera la Messa in cattedrale. A seguire 3 turni di Adorazione eucaristica

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, presiederà la S. Messa del Corpus Domini stasera, alle ore 17.30, nella cattedrale di San Pietro, nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale.

A seguire vi saranno tre turni di Adorazione eucaristica della durata di un’ora ciascuno con inizio alle ore 18.30, 19.30 e 20.30. A causa delle limitazioni vigenti, quest’anno non avrà luogo la processione con il SS. Sacramento in Piazza Maggiore.

La S. Messa e l’Adorazione saranno trasmesse in streaming sui canali social del settimanale televisivo diocesano “12Porte” e sul sito www.chiesadibologna.it