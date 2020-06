Coronavirus Covid-19: Ens, per inclusione alunni sordi garantire a settembre mascherine trasparenti e assistenti alla comunicazione

Ieri pomeriggio il presidente nazionale dell’Ente nazionale sordi, Giuseppe Petrucci, ha partecipato all’Osservatorio permanente per l’inclusione degli alunni con disabilità alla presenza del sottosegretario Giuseppe De Cristofaro. L’Osservatorio, in videoconferenza, ha tra l’altro discusso di emergenza Covid-19 e alunni con disabilità, dell’avvio del nuovo anno scolastico e del decreto legislativo 66/2017 in materia di inclusione scolastica di questi studenti. Petrucci, si legge in un comunicato, “ha esposto le criticità riscontrate sulla didattica a distanza per gli alunni e studenti sordi evidenziando la carenza di assistenti alla comunicazione, la difficoltà nell’utilizzo di piattaforme diverse e della mancanza, in alcune, della sottotitolazione che ha creato non pochi problemi”.

In relazione al rientro scolastico a settembre, il presidente Ens “ha rappresentato le esigenze degli alunni e studenti sordi, la necessità di garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza ma tenendo conto della peculiarità a partire dalle mascherine trasparenti omologate” e ha chiesto l’impegno “a garantire gli assistenti alla comunicazione all’inizio dell’apertura dell’anno scolastico per garantire un’istruzione paritaria” a tutti gli alunni. In relazione al decreto legislativo 66/2017, Petrucci ha infine ribadito le posizione dell’Ente, soprattutto” l’esigenza non più rinviabile dell’attuazione in ogni sua parte”, l’impegno alla continuità didattica degli insegnanti di sostegno per una didattica paritaria e maggiormente efficace, e soprattutto l’esigenza di migliorare i piani educativi individualizzati in relazione agli studenti sordi, che spesso si rivelano deficitari.