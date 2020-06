Coronavirus Covid-19: Regno Unito, domenica messa via radio celebrata dal card. Nichols sul canale quattro Bbc. E lunedì riaprono le chiese

(Foto ANSA/SIR)

Una messa dal vivo alla radio sul canale quattro della Bbc, la prima da quando il lockdown è stato avviato il 23 marzo scorso. Sarà il card. Vincent Nichols, primate cattolico di Inghilterra e Galles, a celebrarla, a Londra, domenica 14 giugno, alla Westminster Cathedral. Occasione la festa di Corpus Domini. Mentre molte chiese cattoliche hanno trasmesso, in queste settimane, con successo, le messe via streaming, è la prima volta che una funzione religiosa viene mandata in onda dal vivo alla radio. Quasi undicimila ascoltatori si sintonizzano, ogni settimana su “Radio Four”, uno dei canali dei più seguiti. Il card. Nichols celebrerà a porte chiuse e senza presenza di fedeli, se si fa eccezione per un concelebrante e un lettore che manterranno la distanza di due metri. Nuove linee guida sono state inviate dal governo britannico a tutti i sacerdoti e i vescovi con le regole da seguire per la riapertura delle chiese per le preghiere personali da lunedì 15 giugno. È necessario che ogni parroco garantisca che vi siano, in chiesa, due volontari, per controllare che i fedeli usino il gel disinfettante all’ingresso e all’uscita e osservino la distanza di due metri. Le chiese dovranno anche essere sanificate, una volta al giorno, e tutti i libri e opuscoli rimossi. La Conferenza episcopale ha scritto ai parroci incoraggiandoli ad osservare le nuove norme, unica garanzia che le chiese rimangano aperte.