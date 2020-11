Tv2000: il palinsesto della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre

La settimana di Tv2000, dal 30 novembre al 6 dicembre:

In evidenza:

– In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità due appuntamenti: mercoledì 2 dicembre il Rosario dal Santuario del Pelingo in Acqualagna (provincia di Pesaro- Urbino); giovedì 3 in seconda serata il pluripremiato docufilm L’estate più bella.

E tra i film in prima serata:

martedì 1 dicembre Quiz Show di Robert Redford, giovedì 3 dicembre I ragazzi del Paradiso,di Majid Majidi e domenica 6 dicembre La leggenda del pianista sull’oceanodi Giuseppe Tornatore.

PRIMA E SECONDA SERATA

– lunedì 30 novembre

Ore 21.10 – In principio era(miniserie), di Kevin Connor. Parte 2

In seconda serata – DocumentarioEccomi

Storie di sacerdoti che oggi si dedicano ai lontani e agli emarginati, e che mai avrebbero immaginato di vivere questo ministero. Don Dante Carraro, 62 anni, Padova, direttore di Medici con l’Africa Cuamm. Riceve la chiamata durante il periodo universitario mentre studia medicina. Da allora si prende cura dell’essere umano, in modo profondo al fianco delle popolazioni africane più povere e vulnerabili.Don Matteo Prosperini, parroco della comunità parrocchiale di Galliera (Bo), 43 anni, una chiamata combattuta in cui entra in seminario per valutare anche la strada del sacerdozio, certo che non ci rimarrà molto. Oggi si occupa degli ultimi.

– martedì 1 dicembre

Ore 21.10 – Quiz show, di Robert Redford

– mercoledì 2 dicembre

Ore 21 – Prega con noi: il Rosario dalle diocesi di Italia

su TV2000 e InBlu Radio la recita del Rosario dal Santuario del Pelingo in Acqualagna (PU), con mons. Giovanni Tani, Arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado

Ore 21.50 – Benedetta economia!

– giovedì 3 dicembre

Ore 21.10 – I ragazzi del Paradiso, di Majid Majidi

Ore 22.50– documentarioL’estate più bella, di Gianni Vukaj

– venerdì 4 dicembre

Ore 21.10 – Good Bye mr. Holland, di Stephen Herek

Ore 22.40 – Effetto notte

Napoli protagonista di due film del Torino film festival: Teresa Saponangelo racconta “Il buco in testa”, la storia vera di una ragazza il cui padre poliziotto venne ucciso da estremisti di sinistra negli anni di piombo, e Massimo Proietti racconta “Il coraggio dei sogni”, il docufilm dedicato a Padre Loffredo parroco del Rione Sanità.

Seconda serata – Retroscena

– sabato 5 dicembre

Ore 21.10 – Film,Ciclo Il cinema in famiglia– Le avventure di Huck Finn, di Michael Curtiz

Seconda serata – Today

America Latina, terra di tensioni: dalla crisi in Venezuela, alle proteste in Guatemala, ai tre presidenti in una settimana in Perù…

– Domenica 6 dicembre

Ore 21.10 – Film – La leggenda del pianista sull’Oceano, di Giuseppe Tornatore

Programmi

ore 7.30 e ore 9.10 – Bel tempo si spera

dal lunedì al sabato

ore 10.00 –Il mio medico

lunedì martedì, giovedì e venerdì

ore 10.30 – Vediamoci chiaro

dal lunedì al venerdì

ore 11.00 – Quel che passa il convento

dal lunedì al sabato

ore 14 – L’ora solare

dal lunedì al venerdì

ore 15.20 – Siamo noi

dal lunedì al venerdì

ore 17.30 – Il diario di Papa Francesco

dal lunedì al venerdì

ore 19.30 –Le parole della fede

dal martedì al venerdì

ore 20.50 – TGtg(lunedì, martedì, giovedì) Guerra e pace(venerdì)

In seconda serata –Indagine ai confini del sacro

ogni giovedì

Week end

Sabato

ore 10.30 e 17.30 Caro Gesù. Insieme ai bambini– Il catechismo in famiglia

ore 14.30 Borghi d’Italia– Anguillara Sabazia (Roma)

ore 15.20 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 20.50Soul – Le interviste dell’anima

Domenica

ore 8.05 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 9.20 Buongiorno professore

ore 14.20 Borghi d’Italia– Isola del Liri (Frosinone)

ore 15.20Il mondo insiemedi Licia Colò FOTO

ore 20.30Soul – Le interviste dell’anima