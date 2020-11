“A Sua Immagine”: 28 e 29 novembre. Ospiti don Marco Pozza e Serena Bortone. Speciale prima domenica d’Avvento

“Ritorniamo a sognare”. È questo il titolo dell’ultimo libro di papa Francesco, il bisogno di abbracciare un tempo nuovo di fiducia e speranza. Di questo parla “A Sua Immagine” su Rai Uno, nelle puntate di sabato 28 e domenica 29 novembre, con uno speciale dedicato anche alla prima d’Avvento. Tra gli ospiti lo scrittore don Marco Pozza e la conduttrice Serena Bortone. “A Sua Immagine” è un programma realizzato dalla Rai insieme alla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con alla conduzione Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. Sabato 28 novembre, alle ore 15.20 su Rai Uno, “A Sua Immagine” nello spazio “Insieme a Papa Francesco” si occupa del nuovo libro del pontefice “Ritorniamo a sognare”, interrogandosi su come sia possibile sognare al tempo della pandemia, come trovare la forza per cogliere segnali di speranza. Ne parlano con la conduttrice don Marco Pozza, cappellano del carcere “Due Palazzi” di Padova e scrittore, nonché amico e intervistatore frequente del Santo Padre, e Serena Bortone, giornalista e conduttrice di “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno.

Nel corso della puntata torna come di consueto “Le ragioni della speranza”, momento dedicato al commento del Vangelo della domenica: cambio di testimone questa settimana, da suor Alessandra Smerilli a don Marco Pozza; il cappellano del carcere “Due Palazzi” ci guida alla scoperta del tempo dell’Avvento visitando l’abbazia di Santa Giustina a Padova, dove riposano le spoglie di santa Giustina, san Prosdocimo e san Luca evangelista.

“Segni di Speranza” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 29 novembre, in diretta alle ore 11.20 su Rai Uno. In occasione della prima domenica d’Avvento nello studio del programma si parla del cammino verso il Natale in un tempo difficile come quello attuale, segnato dal Covid-19. Con la conduttrice Lorena Bianchetti si confrontano lo psicologo infantile Ezio Aceti, il teologo don Armando Matteo e il cantautore Bungaro.

Conclude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di papa Francesco alle ore 12.00 da piazza San Pietro.