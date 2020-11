Avvento: Tarquinia, Caritas e World Medical Aid insieme per le famiglie in difficoltà

La Caritas della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e World Medical Aid hanno dato vita per l’Avvento a un progetto di raccolta e distribuzione di alimenti di prima necessità alle famiglie e ai cittadini residenti nella città etrusca, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali del Comune che ha indicato i nuclei più fragili. La prima giornata di consegna dei pacchi alimentari si è svolta ieri, 27 novembre, nella nuova sede di World Medical Aid a Tarquinia, al centro commerciale Top 16, e ne seguiranno altre nelle prossime settimane. L’iniziativa è finanziata con i fondi 8xmille della Conferenza episcopale italiana. Ogni pacco contiene pasta, pomodoro, biscotti, olio, zucchero, farina, sale, tonno, latte a lunga conservazione e legumi in scatola. Per Andrea Andreani, presidente di World Medical Aid, “questa seconda ondata della pandemia sta causando una crisi sociale ed economica ancora più profonda rispetto a quella della scorsa primavera. Sono molti i nuclei famigliari e gli anziani che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Come associazione, abbiamo quindi pensato di fare qualcosa di concreto per la città e presentato questa iniziativa in vista del Natale alla Caritas diocesana, che ha accolto immediatamente la nostra proposta, sostenendola. Ai responsabili di Caritas e al vescovo Gianrico Ruzza, va il nostro più sentito ringraziamento”.