Concistoro: al termine il Papa e gli 11 nuovi cardinali presenti a Roma sono andati a trovare Benedetto XVI

(Foto Vatican Media/SIR)

“Al termine della celebrazione del Concistoro Ordinario Pubblico, questo pomeriggio, il Santo Padre e gli 11 nuovi cardinali presenti a Roma si sono recati in visita al Papa Emerito, Benedetto XVI, nella Cappella del Monastero ‘Mater Ecclesiae’. In un clima di affetto, i Cardinali sono stati presentati individualmente al Papa Emerito che ha espresso la propria gioia per la visita e, dopo il canto del Salve Regina, ha impartito loro la benedizione. Poco dopo le 17.00 la visita si è conclusa”. Lo ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.