Laudato si’: incontro on line con padre Riggio (Aggiornamenti sociali). “Ecologia integrale e stili di vita secondo Papa Francesco”

“Le emergenze che stiamo affrontando in questi mesi interrogano il nostro rapporto con la natura, ridefiniscono gli equilibri sociali, economici, umani. In questa riflessione ci illumina la lettera enciclica di Papa Francesco, Laudato si’. In essa il Papa promuove una diversa visione dei comportamenti umani nel creato, una ‘ecologia integrale’ che interpella ciascuno, nei propri stili di vita, nel rispetto, nella tutela, nella custodia della natura, sin dai piccoli gesti quotidiani”. Vincenzo Ingravallo, presidente dell’Azione cattolica di Legnano (diocesi di Milano), introduce con questa riflessione l’incontro on line che si terrà domani, 29 novembre, alle 18.30, sul tema “Laudato si’. Ecologia integrale e stili di vita secondo Papa Francesco”. Relatore sarà padre Giuseppe Riggio, gesuita, della redazione di “Aggiornamenti sociali”. “Come associazione di laici cattolici, avvertiamo il carattere necessario e urgente di coinvolgere non solo quanti siano più sensibili a tali comportamenti, ma di raggiungere e suscitare interesse anche in quanti vi dedicano meno attenzione”, aggiunge Ingravallo. “Desideriamo avviare questo nuovo anno associativo con un incontro aperto a tutti gli interessati, un dialogo sulla natura, sull’uomo, sull’equilibrio messo a repentaglio da scelte di puro profitto contabile.

L’appuntamento potrà essere seguito sui seguenti canali social&web: Facebook Live @ACdecanatoLegnano; Google Meet https://meet.google.com/wcz-vnxf-khc