Avvento: Policlinico Gemelli, ogni mattina messe in diretta suTv2000 dalla cappella San Giuseppe Moscati

Come è ormai tradizione, anche quest’anno per tutto il periodo di Avvento, a partire da lunedì 30 novembre fino a mercoledì 23 dicembre, ogni giorno alle 8.30, dal lunedì al venerdì, saranno trasmesse in diretta su Tv2000 le celebrazioni eucaristiche dalla cappella San Giuseppe Moscati della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, in collaborazione con il Centro pastorale dell’Università Cattolica e la cappellania del Gemelli.

“Accogliendo l’invito dei vescovi italiani ‘vorremmo che questo tempo difficile, che porta i segni profondi delle ferite ma anche delle guarigioni, fosse soprattutto un tempo di preghiera’ (Messaggio del Consiglio permanente del 22 novembre 2020). È con questo spirito – afferma il vescovo mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica – che riprendiamo la trasmissione della santa messa dal Policlinico Gemelli”. “Siamo incoraggiati dalla certezza che le complesse situazioni sociali e sanitarie che scuotono oggi la vita di tutti, possono trovare nella Parola di Dio e nel Mistero Eucaristico, la luce necessaria al discernimento, il nutrimento per sostenere il difficile cammino umano e spirituale, la forza per affrontare le difficoltà di questo momento – prosegue il vescovo –. Ci prepariamo così a fare spazio all’evento natalizio che è fonte inesauribile di consolazione e di speranza per tutti, credenti e non”.