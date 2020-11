Ente dello Spettacolo: abbonamento alla rivista “Rivista del Cinematografo” a un prezzo esclusivo

La Fondazione Ente dello Spettacolo, fino al 24 dicembre, promuove l’abbonamento alla Rivista del Cinematografo ad un prezzo esclusivo: tutti i contenuti del più antico mensile italiano del settore saranno disponibili al costo di 30 euro nella versione cartacea e 20 euro nella versione digitale. “Oltre novant’anni di storia conservati nell’archivio digitale, che raccoglie tutti i numeri della Rivista del Cinematografo dal 1928 a oggi”, si legge in un comunicato dell’Ente. Si tratta pertanto di “un’opportunità preziosa per appassionati e studiosi che potranno esplorare quasi un secolo di cinema, senza mai dimenticare l’attualità con l’accesso alla community di Cinematografo.it”. L’abbonamento può diventare così “un regalo di Natale perfetto” per tutti coloro che amano il cinema e le serie e vogliono restare informati su tutte le novità con approfondimenti sui titoli più attesi, recensioni in anteprima dei film in uscita in sala e su piattaforma, interviste ad attori, registi e autori, speciali monografici e di retrospettiva, curiosità, anticipazioni, reportage dai festival nazionali ed internazionali. Alla promozione della Rivista del Cinematografo a prezzo speciale, si aggiunge poi un ulteriore vantaggio: chi sottoscriverà l’abbonamento avrà la possibilità di accedere all’ampia selezione di film imperdibili, prime visioni, serie tv, disponibile su Chili grazie un codice sconto dal valore di 10 euro con l’abbonamento digitale e di due codici sconto dal valore complessivo di 20 euro con l’abbonamento cartaceo. “Rivista del Cinematografo, da oltre novant’anni in dialogo con chi fa, comunica e ama il cinema, anche in questo tempo così difficile per la società, rinnova la sfida di proporre la cultura cinematografica come strumento per interpretare i segni dei tempi”, spiega mons. Davide Milani, direttore della Rivista. Per accedere all’offerta è necessario richiedere l’abbonamento scrivendo a abbonamenti@entespettacolo.org o abbonarsi tramite il sito Miabbono.com.