Avvento: Grosseto, stasera messa di apertura presieduta dal vescovo Cetoloni e catechesi per i giovani

Nella diocesi di Grosseto anche la pastorale giovanile è in “zona rossa”. Infatti, non sono più possibili incontri in presenza per i giovani e gli adolescenti. “Ci abbiamo provato, fino in fondo, con fantasia e con tutte le attenzioni possibili, e sono sicuro che i nostri giovani si siano accorti di tutta la cura che abbiamo cercato di avere per loro, per come abbiamo pensato e ripensato continuamente a non abbandonarli, con lo sforzo di diversi preti e di molti educatori”, sottolinea don Stefano Papini a nome della Consulta diocesana di pastorale giovanile.

Un’iniziativa, nonostante tutto, resiste. L’appuntamento di sabato 28 novembre con la messa di inizio Avvento, col vescovo Rodolfo, e la preghiera-catechesi sul Tondo di Botticelli in cattedrale, a cui potranno partecipare i giovani che risiedono nel capoluogo. Tv9 garantirà la diretta dalle 18 alle 19.15, così da permettere ai giovani che non potranno esserci di pregare insieme e di seguire la catechesi e lettura dell’opera guidate da fra Lorenzo Gemmi, del convento di San Francesco e da Chiara Valdambrini, direttrice del Maam.