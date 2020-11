Pena di morte: Comunità di Sant’Egidio, lunedì webinar internazionale che si concluderà con illuminazione straordinaria Colosseo

Lunedì 30 novembre, dalle 17.30 alle 19, si terrà, sul sito e sulla pagina Facebook della Comunità di Sant’Egidio, il webinar internazionale #stand4humanity #nodeathpenalty. Promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, l’evento vedrà la partecipazione di numerose associazioni che si battono per l’abolizione della pena di morte. Interverranno rappresentanti delle istituzioni, esperti, attivisti e testimoni della società civile da Africa, Asia, Europa e Nord America, come David Sassoli (presidente del Parlamento europeo), Sandra Babcock, (direttore del Cornell Centre on the Death Penalty Worldwide), Joaquin Martinez (former death row inmate, exonerated), Suzana Norilihan (lawyer and activist), Navy Pillay (president of international commission against Death Penalty), Krisanne Vaillancourt Murphy (executive director of Catholic Mobilizing Network) e Mario Marazziti (Comunità di Sant’Egidio). Il webinar si concluderà con l’illuminazione straordinaria del Colosseo, simbolo della campagna globale contro la pena di morte. Nel cuore di settimane importanti per la discussione e il voto in corso alle Nazioni Unite sulla moratoria della pena di morte, l’evento – che si svolge il 30 novembre, giorno in cui, nel 1786, venne abolita per la prima volta la pena capitale da uno Stato, il Granducato di Toscana – “intende rafforzare il movimento abolizionista e lanciare un messaggio al mondo per la difesa della vita e dei diritti umani anche attraverso la rete di oltre 2.300 ‘Città per la vita’ che la Comunità di Sant’Egidio ha creato negli ultimi anni”, spiega una nota. L’evento sarà trasmesso in streaming su www.santegidio.org. Info: www.santegidio.org/stand4humanity.