Avvento: la Conferenza episcopale di Francia lancia un calendario digitale per accompagnare la preparazione al Natale in tempo di Covid

Come prepararsi a vivere il Natale, in tempo di restrizioni anti-Covid? La Conferenza episcopale francese offre quest’anno un calendario digitale dell’Avvento. A partire dal 29 novembre, sull’app della Chiesa cattolica saranno “caricate” proposte da scoprire, giorno dopo giorno, verso il Natale. I diversi contributi – si legge in un comunicato della Cef – saranno presentati in varie forme: testi, video, registrazioni audio. Ogni giorno quindi verranno caricate preghiere, spiegazioni sul significato del tempo dell’Avvento, meditazioni di vescovi, testimonianze di comunità o volontari cattolici che si preparano a trascorrere il Natale all’estero, parole di cappellani delle carceri oppure degli ospedali, iniziative di solidarietà guidate da fedeli o associazioni, una selezione di libri da donare.