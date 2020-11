Rinnovamento nello Spirito: Martinez, il 12 e 13 dicembre “on line” la Conferenza nazionale animatori

“La solidarietà ha contraddistinto il Novecento. La fraternità è la parola d’ordine del nuovo millennio”. Così Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito (Rns), presenta la 44ª Conferenza nazionale animatori, che si svolgerà on line il 12 e 13 dicembre. Si tratta di “una risposta sistemica, una conferenza programmatica”, precisa Martinez, che si svolgerà on line per permettere, in tempi di pandemia, “alla grande comunità del Rinnovamento nello Spirito di ripensarsi proprio a partire da vincoli di fraternità, nel suo duplice volto di carità spirituale e materiale”, precisa il presidente di Rns. “Nessuno si salva da solo”, ripete spesso il Papa. “Abbiamo bisogno di ribadire il valore grande della carità fraterna”, gli fa eco Martinez: “Vogliamo diventare concretamente promotori di carità fraterna, attraverso due capisaldi, due parole-chiave: consolazione e compassione. Vogliamo ripensare una vita nuova nello Spirito e suggerire impegni di carità fraterna, indicazioni estremamente concrete intorno alle quali orientare la soggettività dei giovani, delle famiglie, degli anziani, che diverranno al contempo soggetti e destinatari di questa stagione di carità fraterna che la Conferenza intende inaugurare”, individuando “nuovi ambiti di impegno e nuove vie di evangelizzazione”.