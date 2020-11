Ordinariato militare: domani ordinazione diaconale Giovanni Mizzi e Luigi Sarnataro

Due nuovi diaconi per la Chiesa dell’Ordinariato militare. Il rito, presieduto dall’arcivescovo castrense, mons. Santo Marcianò, avrà luogo domenica 29 novembre alle 10.30 nella chiesa romana di Santa Caterina a Magnanapoli. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ordinariato militare e sulla pagina Facebook della scuola allievi cappellani. I nuovi diaconi sono Giovanni Mizzi e Luigi Sarnataro. Il primo, originario di Locorotondo, dove è nato nel 1995, è studente al secondo anno del ciclo di licenza in Dottrina sociale della Chiesa. Dal 2019 svolge il servizio pastorale presso il Policlinico militare del Celio, a Roma. Il secondo, invece, è nato ad Acerra nel 1981 ed è originario della parrocchia Santa Maria delle Grazie di Afragola. Arruolato nel 2001, è graduato in servizio permanente effettivo presso l’8° Reggimento Artiglieria terrestre “Pasubio” di Persano, attualmente aggregato presso il Reggimento supporto in Cecchignola. È studente al quinto anno di teologia all’Università Lateranense. Pastoralmente è impegnato presso la parrocchia Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.