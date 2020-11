Giornata mondiale poveri: Polonia, iniziative delle diocesi. Varsavia, pasti caldi e donazioni; Koszalin, spesa solidale

Nella diocesi di Koszalin coloro che vogliono aiutare i più poveri possono portare in parrocchia una busta della spesa riempita con articoli di prima necessità. La Caritas diocesana di Stettino, ancora prima della Giornata mondiale, ha fatto appello a tutti gli abitanti della regione chiedendo loro di portare degli articoli necessari alle persone che usufruiscono dei centri d’aiuto. I poveri della regione di Cracovia, dopo la celebrazione religiosa officiata domenica a mezzogiorno dall’arcivescovo Marek Jędraszewski, riceveranno dalle suore di S. Spirito un pasto caldo, uno speciale recipiente per tenere al caldo le bevande come tè e caffè ma anche delle mascherine protettive contro il coronavirus. L’arcidiocesi di Varsavia infine, oltre ad aiutare i più bisognosi con dei pasti caldi, incoraggia le iniziative individuali che consistono nel sostegno destinato alle persone le cui necessità possono venir soddisfatte con donazioni mirate tramite il sito internet patronite.pl/fundacjakapucynska. I fondi già raccolti, informano i frati cappuccini che sono i promotori dell’iniziativa, saranno destinati all’acquisto di medicine per Alina, generi alimentari per Riccardo, medicinali, abbonamento per i trasporti locali e vestiti per Mirosław ma anche per i pasti per alcune persone anziane.